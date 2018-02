LOGEMENT LPP : Plus de 6000 émigrés inscrits

Plus de 6000 Algériens établis à l’étranger ont été inscrits dans la formule de logement promotionnel public (LPP). En effet, la procédure d’inscription au logement LPP qui a été lancée jeudi dernier, a suscité l’intérêt chez la plupart des émigrés algériens. D’autre part, le site d’inscription n’est pas accessible sur le territoire national. A toute fin utile, rappelons que la formule LPP est pilotée par l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI). Le plus important n'est pas là. On n'en est qu'à la première étape d'une opération longtemps promise qui se met, enfin, en place. Il a souvent été dit, par les uns et les autres, que les Algériens résidant à l'étranger demandent, au même titre que leurs compatriotes restés au pays, du droit au logement subventionné par l'Etat. Ce qui est légitime.