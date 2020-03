LOGEMENT A MASCARA : Le wali met en garde contre le retard dans la livraison des projets

L’Entreprise chargée des travaux avance le problème de paiement par les bénéficiaires, argument que le Wali a rejeté et fait savoir à l’Entrepreneur que la relation citoyen-Entreprise entre dans le cadre commercial. Inviter les intéressés à payer, en cas de refus, exclure et procéder au remplacement des défaillants par d’autres. Dans le site des 750 logements AADL, le taux d’avancement est de 84%, où 225 logements sont achevés et seront livrés avant le début de Ramadhan. Pour le site des 860 logements AADL qui comporte 4 ilots de 450, 230, 100 RHP et 70 RHP, pour une enveloppe de 2,160 millions de DA, le taux d’avancement est à 59% où 162 logements seront prêts à être livrés au mois de Mars 2020. Le Wali reproche aux responsables de ne pas avoir respecté le planning et qu’il est temps d’accélérer la cadence et surtout d’appliquer les pénalités de retard pour les Sociétés Etrangères. Concernant le terrassement du terrain, une partie a été effectuée par l’entreprise l’autre moitié est prise en charge par la DUCH. A ce niveau, le Wali a également constaté le travail bâclé, alors que ces travaux sont effectués grâce à l’argent des citoyens. Dans ce cas, l’OPGI est sommé de résilier le contrat du bureau d’étude et l’inscrire sur la liste noire à la Wilaya. Au site des 860 logements, 313 logements sont achevés pour être livrés en juin, 223 pour le mois de septembre, le reste avant la fin de l’année 2020. Au site des 688 logements, 204 logements seront livrés en juillet. Notons que la ville de Mascara a 7700 logements tous types confondus qui accusent un retard considérable dont 2900 AADL, 3900 LPA et 90 LPP. Le Wali a donné des instructions fermes aux services concernés pour accélérer la cadence des travaux afin que la totalité de ces logements soit livrée avant la fin de l’année. La Wilaya accuse un grand retard en matière de logements et c’est ce qui incite les citoyens à se manifester, donc, il est plus que nécessaire de se mobiliser pour achever l’ensemble des projets à travers le territoire de la Wilaya avant la fin de l’année.