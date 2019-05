LOCAUX COMMERCIAUX FERMES : Le ministère du logement décide de reprendre la main

Et la priorité est désormais inscrite dans un communiqué : le retrait immédiat de ces locaux de la gestion de l’OPGI. Dés lors, le ministère du logement a ordonné le transfert vers les walis des dossiers de gestion de tous les locaux commerciaux de l’OPGI non vendus. Ces derniers devront être mis à disposition des promoteurs ayant des investissements dans les cadres des programmes ANSEJ, CNAC, ANGEM. Ainsi, le ministère a ordonné aux directeurs de wilaya de fournir aux walis toutes les informations concernant les lieux, leurs surfaces, adresses, ainsi que le prix de location de ces locaux. Des commissions de wilayas s’occuperont de cette opération de distribution après étude des dossiers des intéressés, selon la même source. Ces derniers seront automatiquement exempt de payer les droits d’exploitation. A cette fin le ministère du logement a mis en place un cahier des charges portant sur les informations concernant les locaux et les conditions contractuelles.