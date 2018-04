LIVRAISON DES LOGEMENTS ‘’AADL’’ : Bientôt, 26.000 unités distribuées dans 22 wilayas

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a affirmé à Alger, qu'il sera procédé à la distribution de 26.000 unités de logements "AADL" dans 22 wilayas durant les trois mois prochains (mai, juin et juillet) dans le cadre du programme location-vente "AADL" et ce conformément à un calendrier établi. A ce sujet, le ministre a précisé que 6.000 logements seront distribués à Alger sur trois étapes durant les trois mois prochains, ainsi que dans plusieurs wilayas telles que Batna, Tlemcen, Chlef, Tiaret, Blida, Bechar, Sétif, Saida, Constantine et d'autres. Présidant le lancement de l'opération de remise des décisions de pré-affectation au siège de l'Agence AADL, le ministre a mis en avant la détermination du secteur à moderniser la relation du citoyen avec l'administration à travers l'ouverture d'un espace qui lui sera dédié pour accomplir les différentes procédures "à distance".