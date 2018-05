LIVRAISON DES LOGEMENTS ‘’AADL’’ : 4000 unités distribuées pendant le Ramadhan

Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a déclaré, hier le samedi 05 mai 2018, que la distribution des logements AADL, se poursuit pendant le mois de Ramadan et après l’Aid El Fitr dans plusieurs wilayas du pays. M Temmar souligne que prés de 4000 logements AADL seront distribués pendant le mois de Ramadan et après L’Aïd El Fitr dans plusieurs wilayas du pays. Le premier responsable du Secteur a annoncé, en marge de la cérémonie de remise des clés des logements AADL à Sidi Abdallah , avoir procédé à la remise des clés de 2000 logements au profit des souscripteurs AADL 1 dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, tout en précisant qu’il a procédé, hier à la distribution de 2000 logements AADL au titre du programme 2001.