LIVRAISON DE LOGEMENTS A ALGER : 10.500 unités AADL distribuées la fin septembre

L'opération de distribution de plus de 10.500 logements de type location-vente (AADL) et promotionnels publics (LPP) a été lancée jeudi à Alger et sera poursuivie jusqu'à fin septembre 2019, a annoncé le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, M. Kamel Beldjoud.Sur les 10.569 logements objet de cette opération de distribution, la formule de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) représente la part du lion avec 10.272 unités au titre des programmes AADL 1 et 2 contre 297 logements promotionnels publics (LPP).