LITTORAL : Ces rivages, plages en été et décharges en hiver !

Finalement, le magnifique littoral mostaganémois ,s'étendant d'El Macta à El Bahara tend à redevenir dès le départ des derniers estivants à la fin d'Août en une immense décharge où des dizaines de tonnes d'ordures de toute nature et de divers remblais provenant des chantiers de construction de bâtiments et de travaux publics . Aucun rivage de la trentaine de plages de la wilaya ne semble être épargné par le jet anarchique de divers déchets, qui trouvent en ces lieux déserts et sans la moindre surveillance, le coin idéal pour le déversement « tranquille » et sans le moindre pépin de toute une montagne d'ordures encombrantes. Ainsi, à longueur de journée, des camions de gros tonnage sillonnent la côte mostaganémoise et n'hésitent point à emprunter les pistes d'accès aux plages, surtout celles qui sont les moins fréquentées en ces jours d'hiver pour y déposer leur sale chargement sur les lieux et repartir sans que personne n'ose s'inquiéter. Certains autres conducteurs de ces lourds véhicules ne se gênent plus de suivre le chemin qui mène vers le rivage, ils se garent juste au bord de la route qui longe le littoral et déchargent à la hâte la remorque pleine à craquer de saletés qui dévalent vers la plage, désormais devenue un dépotoir à ciel ouvert à l'attente du prochain été ! Malheureusement, cet amer constat quotidien ne parait déranger guère les pouvoirs publics qui ferment l'œil sur cette grave atteinte au milieu naturel et qui, à ce jour, n'ont point réagi conformément à la réglementation en vigueur qui interdit l'évacuation sauvage des ordures à travers la nature si bien protégée ailleurs et fortement malmenée ici !