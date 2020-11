LISTES ELECTORALES : Charfi annonce la date de la révision annuelle

Lors d’une réunion tenue par visioconférence avec les coordonnateurs de l’ANIE de wilaya et à l'étranger, M. Charfi a fait savoir que l’opération de révision des listes électorales se poursuivra jusqu’au 14 décembre. "Cette opération intervient en application de la loi organique relative au régime électoral en vigueur stipulant que la révision annuelle des listes électorale est organisée le dernier trimestre de chaque année", a-t-il souligné. Par ailleurs, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a salué dimanche à Alger les coordinateurs de l’ANIE au niveau des wilayas du pays et à l'étranger pour leurs efforts en vue de mener à bien le référendum populaire sur l’amendement de la constitution le 1er novembre dernier. "Je vous salue tous pour les efforts déployés et pour votre dévouement afin de garantir le respect de toutes les lois tout au long du scrutin et de préserver la voix du peuple", a indiqué M. Charfi lors d’une réunion de coordination tenue par visioconférence avec les coordinateurs de l’ANIE dans les wilayas et à l’étranger. Il a également loué le "haut niveau de maitrise" dont ont fait preuve les coordinateurs de l’ANIE à l'intérieur et à l'extérieur du pays lors de l'organisation du référendum, et ce "en dépit des circonstances sanitaires difficiles dues à la propagation de la pandémie de Covid-19". Le président de l’ANIE a saisi l’occasion pour saluer les magistrats qui ont présidé les commissions électorales de wilayas et de communes pour leur travail, soulignant que "le pouvoir judiciaire est un partenaire pour l'ANIE dans ses efforts visant à opérer le changement escompté et asseoir les bases de l'Etat de droit".