LISTE DES BENEFICIAIRES DE 443 LOGEMENTS SOCIAUX : Durcissement de la contestation à Bouguirat

Les protestataires ont affirmé que leur mouvement de protestation se radicalisera dans les prochains jours, et cela, jusqu’à la satisfaction de leurs revendications. Apparemment, loin de baisser, la tension de la protestation a repris et dure depuis dimanche passé, depuis que les jeunes demandeurs pour la plupart se sont placés devant le siège de l’APC de Bouguirat, bloquant également son accès ; certains de ces manifestants ont même porté des banderoles avec des slogans hostiles au Président de l’APC, dont ils réclament son départ avec la révision de la liste des attributaires qu’ils considèrent comme entachée de nombreuses irrégularités de favoritisme clanique et régionaliste ainsi que de népotisme. C’est la seconde fois en si peu de temps que, certains citoyens parmi les demandeurs de logement, remettent sur la rue une protestation qui a pris naissance à partir de l’affichage des listes des bénéficiaires d’un quota de 443 logements sociaux. Non contents d’apprendre qu’ils ne figurent pas dans ladite liste les protestataires, ont demandé la révision de leurs dossiers qu’ils ont adressés à la commission de recours compétente, siégeant au niveau de la Daïra de Bouguirat qui a quelque 700 recours, crois-t-on savoir, aussi que ces demandes, font actuellement l’objet d’un examen, au cas par cas, avant d’arrêter et d’afficher la liste définitive des attributaires et ce, dans les délais réglementaires.