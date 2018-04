LISTE DES 459 LOGTS A TAKHEMARET (TIARET): Le wali reçoit les contestataires et ouvre une enquête

Aux environs de 10h de ce mercredi 25 avril 2018, près de 45 citoyens venus de la commune de Takhemaret, à bord de deux bus loués auprès de transporteurs, se sont rassemblés devant l’entrée principale du siège de la wilaya de Tiaret et ont observé un sit-in dans un cachet très pacifique. Le wali, Mr Bentouati Abdessalem, a ordonné aux policiers de faire entrer 4 citoyens en vue d’écouter leurs préoccupations. Les quatre contestataires ont informé le wali de la liste des 40 logements sociaux qui n’a jamais été affichée et que ceux qui ont été lésés n’ont jamais été informés et qu’ils n’ont reçu aucune notification au sujet de leur "effacement" de la liste des bénéficiaires de logements sociaux et que la liste des 419 logements sociaux n’a jamais été livrée publiquement et se sont étonnés de voir des noms qui n’ont jamais figuré sur la première liste, refaire surface lors de l’opération de tirage au sort et selon la même source, la liste a été truffée de proches du maire. Le wali, après avoir très sérieusement écouté les contestataires, a pris des décisions très fermes et sévères en déclarant qu’il va geler cette liste.