LIMOGEAGE DU SG ET DU DRH : Le ministère de la Justice dément

En plein bras de fer entre le ministère de la Justice et le syndicat national des magistrats, une information annonçant le limogeage du Secrétaire général (SG) et du Directeur des ressources humaines (DRH) du département de Belkacem Zeghmati est relayée sur les réseaux sociaux et a été même reprise par des sites web. Dans un communiqué diffusé dimanche matin, le ministère de la Justice apporte un démenti catégorique quant au limogeage présumé du SG et du DRH. « C’est une information dénuée de tout fondement », indique le communiqué, accusant le magistrat derrière la propagation de cette rumeur d’avoir des intentions « non innocentes ». Le ministère de la Justice regrette, en outre, ce comportement contraire à la déontologie et œuvrant à « semer le doute auprès de ses collègues magistrats ».