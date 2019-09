LIMOGEAGE DU PDG DE L'AEROPORT D'ALGER : Le ministre annule la réunion du conseil d'administration

Prévu ce lundi 30 décembre 2019, le Conseil d’administration de l’Etablissement de Gestion de Services Aéroportuaires d’Alger (EGSA), convoqué pour officialiser le limogeage de Tahar Allache, P-DG de la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger (SGSIA), a finalement été annulé in extremis, sur décision du ministre des Transports et des Travaux publics, Mustapha Kouraba, selon une source interne à l’EGSA au HuffPost Algérie. Une décision, apprend-on, qui a suscité le courroux des employés de la SGSIA, qui envisagent de protester contre le maintien du P-DG. Le limogeage de Tahar Allache, annoncé le 24 septembre dernier, avait été ordonné par le tribunal de Dar El Beida. Cette juridiction avait ordonné le ministère des Transports “de tenir un Conseil d’administration extraordinaire” pour la suspension du PDG de la SGSIA, interdit de sortie du territoire algérien (ISTN) depuis le 01 août 2019, afin de le soumettre à une enquête. L’ordonnance, remise au ministère suite à une enquête de la Brigade économique et financière (BEF), qui relève de la DGSN, date d’une vingtaine de jours. Le dossier de l’enquête de cette brigade, qui ”évoque plusieurs cas de malversations, détournement et corruption”, avait été remis au Procureur et le juge d’instruction près le même tribunal. L’ordonnance est restée sans suite durant une vingtaine de jours, jusqu’à ce que les responsables de l’Etablissement de Gestion de Services Aéroportuaires d’Alger (EGSA) décident de l’appliquer.