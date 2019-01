LIGNES FERROVIAIRES A MOSTAGANEM : Des passages à niveaux ou des voies de la mort !

Depuis l'inauguration de la ligne ferroviaire, reliant la ville de Mohamadia à celle de Mostaganem en Mai 2016, certains passages à niveaux du chemin de fer et plus particulièrement en milieu rural demeurent encore non gardés et sans le moindre panneau signalant la présence de rails et le passage du train, exposant de ce fait, les usagers de ces accès à un réel danger de mort. Long d'une trentaine de kilomètres, et transitant par plusieurs communes de la wilaya (Mazagran, Hassi Mameche, Ain Nouissy et Fornaka), le chemin de fer de la ligne Mostaganem- Mohamadia comporte sur son itinéraire près d'une dizaine de passages à niveau, dont juste un seul dispose d'une barrière gardée ( celui de Hassi Mameche ), mais par contre, le reste n'est ni gardé, ni pourvu de barrières. A titre d'information, le passage à niveau de douar Djadid, situé sur le chemin communal reliant la ville de Mazagran au centre commercial de la Vallée des Jardins ne comporte ni gardien, ni protection aucune. Un second point à la ville de Hassi Mameche, sis sur un chemin communal reliant Stidia, en transitant par la localité d'El Kraimia, demeure encore sans aucune protection. A travers le territoire de la commune d'Ain Nouissy, un troisième lieu, situé sur le chemin communal reliant les localités de Stidia et d'Ain Nouissy, en passant par le douar d'Ouled Amar, est dépourvu également de toute garde. A Fornaka, un dernier passage à niveau, situé sur un chemin communal reliant le chef-lieu aux douars ‘'Ayacha, Ouled Senouci'', reste également sans la moindre protection. La SNTF semble toujours peiner à doter le reste des passages à niveau de clôture, de gardiens et généraliser la mise en place de panneaux de signalisation pour l'ensemble de ses passages à niveaux, pour permettre à son train, d'éviter de causer d'autres catastrophes.