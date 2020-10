LIGNE MARITIME DE FRET ROULANT ALGER-MARSEILLE : La 1ère traversée prévue le 2 novembre

L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV, Algérie-Ferries) a annoncé jeudi que la première traversée de la ligne maritime régulière reliant les ports d'Alger et de Marseille, dédiée au transport du fret roulant, est programmée pour le 2 novembre prochain au départ et le 3 novembre au retour. "L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs prie les opérateurs et particuliers intéressés par le transport maritime du fret roulant (remorques et véhicules) , pour le départ du port d'Alger vers le port de Marseille prévue le 2 novembre prochain et le retour le 3 novembre de contacter par téléphone ou par mail les services de l'ENTMV, Algérie-Ferries", a précisé la même source dans un communiqué. Il s'agit de la Direction centrale commerciale pour l'Algérie et la Délégation régionale au niveau de Marseille (France), selon la même source qui invite les concernés à consulter son site web (www.algérieferries.dz). Pour rappel, l'ENMTV avait indiqué fin septembre qu'elle comptait se lancer prochainement dans le transport maritime de fret roulant, et ce, à travers deux lignes reliant l'Algérie, respectivement, à la France et l'Espagne.