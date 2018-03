LIGNE FERROVIAIRE EL MOHGONE-ARZEW : Taux d’avancement des travaux jugé appréciable

Nous avons appris de source proche de la wilaya, que les travaux de la réalisation de la ligne ferroviaire El Mohgone-Arzew connaissent un taux d’avancement très appréciable, sachant que le projet dont le lancement avait été achevé la fin de l’année dernière, sera livré le mois de janvier prochain. Il est à rappeler que cette ligne qui s’étend sur 3,6 km constitue le prolongement de la ligne ferroviaire Oran-El Mohgone longue de 37 km et permettra, une fois achevée, à la population d’Arzew de se déplacer en train et éviter les tracasseries du transport routier.Par ailleurs, il faut noter que la réalisation de cette ligne reliant El Mohgone à Arzew avait été confiée à un groupe d’entreprises publiques pour un montant de 500 milliards de centimes. Le projet en question comprend également la réalisation d'un terminus de cette ligne au niveau de Haï Benboulaïd à Arzew. Nos sources rappellent que la fiche technique de ce projet, destiné au transport de voyageurs puis de marchandises à moyen terme, a été présentée aux membres de la commission du transport et des télécommunications de l'APN lors de leur dernière visite d'inspection dans la wilaya d'Oran. D'autre part, il faut relever que le secteur des Transports a bénéficié d'importants projets, notamment la réalisation d'une gare routière multimodale. Cette infrastructure qui sera implantée dans la localité de Sidi Maârouf, à proximité de la station terminale du tramway, sera dotée d'une capacité d'accueil de 100 millions de voyageurs par an. Cette station qui sera réalisée sur une superficie globale de six hectares, constituera un trait d'union entre différents modes de transport, notamment le tramway, les autres moyens de transport routier et le réseau ferroviaire. Le coût de ce projet est estimé à plus de 8 milliards de DA. La wilaya d'Oran bénéficiera, à l'avenir, de deux autres gares routières multimodales au terminus du tramway à Haï Benarba et dans la localité de Belgaïd à l'Est.