LIBYE : 16 harraga algériens expulsés

Un groupe de jeunes algériens a été expulsé à la frontière algérienne, par les autorités libyennes. Les autorités libyennes multiplient les opérations de reconduite au Poste-frontalier de Bouchebka de migrants algériens, a-t-on appris d’une source sûre. En effet, seize algériens ont été reconduits ce jeudi soir au pose frontalier Bouchabka,( Tébessa). C’est la troisième opération du genre entre l’Algérie et la Libye. Les services concernés viennent d’expulser près de 16 Algériens, portant la liste des personnes expulsées au nombre de 93 algériens expatriés depuis le lancement des opérations, précise la même source. Les ressortissants algériens sont entrés illégalement en Libye, un pays de passage pour rejoindre l’autre rive de la Méditerranée. Les mis en cause ont été arrêtés par les forces de l’ordre. La Libye est devenue l’un des points de départ préférés des immigrants clandestins qui espèrent traverser la mer Méditerranée et rejoindre l’Europe.