LIBERATION D’ISSAD REBRAB : Cevital exprime sa ‘’profonde reconnaissance’’ aux citoyens

Libéré dans la nuit de mardi à mercredi à l’issue d’un long procès sur des accusations de surfacturation, le Président du Groupe Cevital, Issad Rebrab, a rejoint sa famille après huit mois d’incarcération. Dans un communiqué diffusé dimanche, le Groupe Cevital exprime sa « profonde reconnaissance » à tous les citoyens ayant soutenu le Groupe dans des moments difficiles. « Nous sommes très heureux de la libération de Issad Rebrab, Président du Conseil d’Administration du Groupe Cevital », écrit le premier Groupe privé en Algérie. « Tout au long de cette épreuve difficile que nous avons vécue depuis le 23 avril 2019 et qui vient de prendre fin en ce début d’année 2020, vous avez été très nombreux à nous manifester votre soutien et à nous témoigner votre solidarité, depuis toutes les régions de l’Algérie. Aujourd’hui, et alors même que nous continuons à recevoir vos messages de félicitations pour cette issue heureuse, nous tenons à vous exprimer notre profonde reconnaissance et à vous adresser nos remerciements les plus chaleureux », indique le communiqué. « Tout en vous renouvelant nos vœux pour 2020, nous espérons que cette nouvelle année apportera prospérité et progrès pour notre pays », conclut le communiqué.