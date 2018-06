LFC 2018 : Bouteflika préside aujourd’hui un Conseil des ministres

Ce Conseil sera consacré à l’examen de l’avant-projet de la loi des finances complémentaire, dont la première mouture ne semble point avoir été du gout du Président de la République, qui l’a rejeté pour son volet relatif à la concession des terres agricoles aux étrangers. Quant à son second report, il semblerait avoir été motivé par le décès de la mère de Mourad Medeleci, le président du conseil constitutionnel et dont les ministres du gouvernement ont assisté le jeudi dernier aux obsèques de la défunte. D’autres sources affirment également que le Président aurait désapprouvé la pression fiscale sur les citoyens et les entreprises alors que la situation économique est moins tendue et que les perspectives paraissent moins sombres. Concernant l’avant-projet de loi de finances complémentaire 2018, il aurait subi une deuxième lecture en réunion du gouvernement, suite à la demande du président Abdelaziz Bouteflika, en tenant compte des réserves émises par les citoyens à travers les réseaux sociaux et surtout des avis des experts économiques consultés sur la “surtaxation” des documents biométriques .Cela étant, l’avant-projet de LFC-2018 ne parait pas encore obtenir un consensus parmi les membres du gouvernement, dont certains ne partagent pas les taxes sur les documents cités .