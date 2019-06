LEVEE DE TOUTES LES ENTRAVES AUX TRAVAUX DU STADE DE BELGAID : Le ministre fixe la livraison en juin 2020

Les deux ministres de l'habitat et de l'environnement étaient les hôtes de la wilaya d'Oran, ils se sont rendus ce jeudi sur le site abritant le nouveau complexe sportif 40.000 places de Belgaid. Le ministre de l'habitat, de l'Urbanisme, M Beldjoud Karim, en marge de cette visite d’inspection effectuée sur les lieux du projet. "Je suis satisfait de l’évolution des travaux. Avec cette cadence, la réception du stade se fera à temps, tout comme les autres installations sportives du complexe, ainsi que le village olympique", a déclaré le ministre à la presse. Sur place, il a donné des instructions pour lever toutes les entraves pouvant altérer la bonne marche des travaux, notamment en matière d’importation des différents équipements confrontés souvent à des problèmes administratifs. M Beldjoud Karim a, en outre, assuré qu’il va suivre mensuellement l’évolution des travaux dans les différents chantiers du complexe, rappelant que les autorités politiques accordent un intérêt particulier à ce projet, en vue du déroulement à Oran des jeux méditerranéens de 2021. Le projet du complexe sportif, implanté à Belgaïd, à l’Est d’Oran, avait accusé un retard de plus de cinq ans. Inscrit en décembre 2006, l’entreprise chinoise Metallurgical China Construction (MCC) avait promis de livrer le projet fin 2012, un délai repoussé à fin 2017, puis à mars 2018. La totalité du complexe devra être réceptionnée fin 2019. Les travaux ont été entamés en 2010. Un budget de 14,3 milliards DA a été mobilisé au départ. Les installations s’étendent sur une superficie de 105 hectares. Le complexe sera desservi, entre autres, par le tramway dont les travaux d’extension seront lancés."Désormais, je viendrai ici à Oran une fois par mois pour suivre de près l’évolution des préparatifs des JM, notamment concernant les grands ouvrages à savoir le complexe sportif et le village méditerranéen. Toutes les mesures seront prises pour que ces importantes infrastructures soient livrées dans leur totalité avant le 30 juin 2020", a encore rassuré le ministre. Il a également précisé que la mission principale de sa commission ainsi que toutes les autres créées lors du conseil interministériel "était d’accompagner les autorités de la wilaya d’Oran dans la préparation des conditions idéales pour la réussite de l’évènement". Se déclarant "satisfait" du taux d’avancement des travaux du complexe sportif (80%) composé, entre autres, d’un stade de football de 40.000 places, d’un stade d’athlétisme de 4.200 places, d’un centre nautique et d’une salle omnisports de 7.200 places, ainsi qu’au niveau du village méditerranéen de près de 5.000 lits (78%), le même responsable a reconnu, néanmoins, l’existence de "contraintes financières" ayant causé justement un sensible retard dans la livraison des deux projets dans les délais fixés initialement. A l’adresse des représentants de la société chinoise (MCC) chargée de la réalisation du complexe olympique, et qui réclame une réévaluation du coût du projet ainsi que l’intégration de nouveaux avenants ayant trait à des travaux supplémentaires, M. Beldjoud a invité ses responsables à préparer les dossiers y afférents pour les étudier au cours d’une réunion qui sera programmée dans une dizaine de jours au niveau de son département. Il a, en revanche, refusé que la poursuite des travaux dans les chantiers dudit complexe soit subordonnée au règlement des doléances financières formulées par la société en question, à laquelle il a exigé aussi de renforcer ses équipes, tout en augmentant la cadence des travaux, quitte à ce que le chantier soit ouvert 24 heures sur 24. "Vous n’avez plus le droit à l’erreur", a-t-il lancé en direction des représentants de la société chinoise, présents à la réunion de coordination organisée sur les lieux du site du dit projet.