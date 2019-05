LEVEE D’IMMUNITE PARLEMENTAIRE DE BARKAT ET OULD ABBAS : La commission juridique du Sénat rend son rapport

La procédure de levée d’immunité parlementaire sur les deux ex ministre, Djamel Ould Abbas et Said Barkat s’accélère. En effet, la commission juridique du Conseil de la Nation a rendu son rapport concernant la levée de l’immunité parlementaire sur les deux ex ministres. Le rapporteur de la commission juridique, Fouad Sebouta a déclaré au micro de la chaîne Ennahar que le rapport va être présenté à tous les membres de la commission avant d’être remis au au bureau du Conseil de la Nation. Le bureau du Sénat fixera, ensuite, une date pour procéder à la levée de l’immunité parlementaire sur Djamel Ould Abbas et Said Barkat.