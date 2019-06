LES VOLEURS ONT DEROBE LES BIJOUX ET INCENDIE UNE PARTIE DE L’HABITATION : Une villa cambriolée en plein jour à ‘’El Houria’’ !

Des cambrioleurs ont ‘’visité’’ une villa de deux étages en plein jour, hier, dimanche 09 Juin 2019, à la cité Kharrouba à Mostaganem ville. Les voleurs ont dérobé des bijoux et de l'argent et ont incendié les deux étages de la villa avant de prendre la fuite pour dissimuler leur forfait ou pour se venger peut-être du propriétaire de la bâtisse qui était absent au moment du cambriolage, selon les déclarations de ses voisins. Alertés par les riverains, les policiers se sont déplacés sur les lieux en compagnie des éléments de la protection civile qui sont intervenus sur les lieux du drame pour éteindre l’incendie qui s'est déclaré au niveau de la dite villa. Selon les premières estimations, les auteurs du cambriolage sont entrés par effraction en l'absence des occupants des lieux, et se sont enfuis avec une grande quantité de bijoux mais ils n’ont pas réussi à ouvrir le coffre .Une enquête a été ouverte par la police pour élucider cet acte perpétré en plein jour et déterminer l’identité des criminels.