LES VENDANGES DE LA SURVIE : Le vignoble agonise à Mostaganem

En effet, la canicule qui sévit toujours inquiète les cultivateurs qui craignent le dessèchement des rares grappes de raisin ,parvenues à maturité et tiennent à accélérer la cadence des vendanges , la récolte ne semble pas être bonne et le rendement à l'hectare ne dépassera pas les 10 quintaux , selon M.H.A, un vieux vigneron, originaire de Hadjadj qui a été toujours pour la culture du vignoble, s'adaptant parfaitement aux terres de Mostaganem, et un énorme pourvoyeur en postes d'emploi. Ce dernier se plaint des maladies qui lui ont ravagé plusieurs parcelles de son vignoble. Quant aux vendanges, elles battent déjà le plein de Fornaka à Ouled Boughalem, les grappes de Cinsault et de Carignan, les deux cépages les plus cultivés n'attendent que l'outil de coupe pour se faire évacuer vers la cave viticole. Des dizaines de chantiers, composés en majorité de jeunes ouvriers, issus presque tous des milieux scolaires et dont l'âge varie de 17 à 24 ans occupent les champs de vigne de Benabdelmalek Ramdane, d'Achaacha, de Fornaka, d'Ouled Boughalem, Sidi Ali, Sidi Lakhdar, Khadra et Hadjadj. Les vignerons livrent leurs récoltes à l'ONCV, qui demeure l'unique opérateur de transformation du raisin en vin , de toute la production provenant des 1700 hectares du privé et des 400 hectares cultivés, dont certaines parcelles n’ont produit que de faibles récoltes à cause de la forte baisse de la pluviométrie et des maladies contractées, au fil de l’année. A la cave de Fornaka disposant de très bonnes conditions de vinification, semblables à celles d'Europe ,c'est l'attente d'une dizaine de tracteurs qui patientent au devant du portail pour l'accès au pont bascule et qui demeure la dernière phase d'un long et fastidieux labeur de ces vignerons, qui s'accrochent à un rêve d'autrefois, où les caves viticoles de Mostaganem parvenaient à inonder avec les autres caves de l'Oranie, le marché local et européen. Malheureusement, les récoltes baissent au fil des ans, la main d’œuvre qualifiée se raréfie de plus en plus et le vignoble ne fait qu’agoniser d’une campagne à l’autre.