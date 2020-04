LES SUPERETTES PRISES D'ASSAUT PAR LES CITOYENS : L’éloignement social n’est pas respecté à Oran

Elles étaient, en effet, collées les unes contre les autres au niveau des cités les Castors, Maraval et Belgaid.. Idem au niveau des supérettes des communes de Bir El-Djir, Es-Senia , Ain Turck et du chef-lieu de la wilaya. On avait cette étrange impression, que quelque chose d’exceptionnel se profile à l’horizon. Sans doute aucun, le mois sacré demeure un évènement à célébrer, mais pas de cette manière, avança ce père de famille, rencontré à proximité de la supérette des castors. Aucune excuse ne peut être mise du côté de ces consommateurs. Qu’une supérette soit vidée de sa marchandise, l’espace de trois heures, dénote, on ne peut mieux, de l’incivisme de toute une société. Celle-ci verse, à dire vrai, dans une logique excessivement consommatrice. On ne va pas certainement empêcher les gens à consommer ce qu’ils désirent. Loin de là. Si nous traitons, pour la énième fois, ce sujet, c’est pour la simple raison de contribuer à cet effort incitatif à la modération de notre mode de consommation. Et si Ramadan est le mois de toutes les convoitises, mais il est aussi et surtout celui de la modération. N’est-ce pas ? Or, les scènes auxquels on a assistés, hier, nous ont laissé plus que perplexes. Que nous soyons durant Ramadhan ou durant une autre fête religieuse, ce sont les mêmes scènes qui se reproduisent. Et avec des conduites pareilles, il ne faut surtout s’attendre à ce que les commerçants révisent leurs prix. Le consommateur continue d’acheter et à n’importe quel prix.