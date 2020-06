LES SABLETTES (MAZAGRAN) : 3000 poussins carbonisés suite à un incendie

Un incendie s’est déclaré dans une serre dédiée à l'élevage de poussins, située au niveau des Sablettes ( bas-Mazagran) relevant de la commune de Mazagran, ce qui a provoqué la perte de 3000 poussins, a-t-on appris de la Protection civile . En effet, les sapeurs pompiers sont arrivés immédiatement sur les lieux, après avoir été informés et ont pu maitriser et éteindre complètement l'incendie . L’intervention rapide et efficace a permis également de sauver 15 autres serres avoisinantes en évitant la propagation des flammes, a-t-on ajouté. La cause de cet incendie, serait due suite à la mauvaise installation du système de réchauffement utilisé pour réchauffer la serre en plastique , selon les déclarations de son propriétaire .Selon les spécialistes du domaine, les cultivateurs ne délimitent guère de périmètre de sécurité pouvant empêcher le déplacement du feu d’un point à l’autre. Ils ne souscrivent plus aux assurances agricoles pour se faire indemniser lors de la survenue de ces sinistres.