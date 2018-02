LES RESULTATS DES ENQUETES A PARTIR DE MARS PROCHAIN : Les souscripteurs de AADL2 convoqués pour la 2ème tranche

Les souscripteurs du programme location-vente AADL2 (2013) ayant effectué le choix du site et n'ayant pas retiré l'ordre de versement de la 2ème tranche, sont appelés à procéder au paiement de la somme exigée, a indiqué jeudi l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) sur son site web. "Il est porté à la connaissance des souscripteurs du programme location-vente (AADL2) ayant effectué le choix de site et n'ayant pas retiré l'ordre de versement de la 2ème tranche, qu'ils sont programmés progressivement pour le téléchargement de l'ordre de versement dans la rubrique AADL2 ( 2ème tr)", précise la même source. Ces souscripteurs sont invités "à procéder au paiement auprès des agences CPA à partir du dimanche prochain (18 février 2018)", indique cette agence. Signalons qu’une convention a été signée jeudi à Alger entre l'Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), le Crédit populaire algérien (CPA) et la Caisse nationale du Logement (CNL) permettant aux souscripteurs au programme AADL2 de procéder au retrait des ordres de versement et au paiement à distance grâce à la carte interbancaire de paiement électronique (CIB). Cette convention a été paraphée par le directeur général de l'AADL, Said Rouba, le directeur général de la CNL, Ahmed Belayat et le directeur général du CPA, Omar Boudieb, en présence du ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar. Par ailleurs, les résultats des enquêtes menées sur 600.000 dossiers, dans le cadre du programme AADL 2, seront annoncés à partir du mois de mars prochain, a affirmé jeudi à Alger, le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la signature d'une convention entre l'Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), la Caisse nationale du logement (CNL) et le Crédit populaire algérien (CPA), le ministre a indiqué que les résultats des enquêtes menées sur 600.000 dossiers seront annoncés à partir de mars prochain, ce qui permettra aux citoyens dont les dossiers seront refusés d'introduire un recours.