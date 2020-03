LES RESIDENTS INTERPELLENT LE WALI D'ORAN : Une semaine sans aucune goutte d'eau à Cap Falcon

Face à cette situation, les habitants ont eu recours aux camions citernes du privé moyennant la somme de deux mille dinars la citerne. A l’arrivée sur les lieux des camions citernes, les citoyens ont afflué avec leurs bidons et jerricans de tous les immeubles à la recherche de quelques litres d’eau en cette saison hivernale. « Ni douche, ni lavage de linge depuis 08 jours, on souffre, jusqu’à quand ? » Nous dira un citoyen, et sur place, cris, insultes et anarchie totale. Les citoyens qui ne savent pas à quel saint se vouer, alors que l’approvisionnement en eau devait reprendre hier à minuit, ont attendu jusqu’à des heures tardives de la nuit et la matinée sans voir aucune goutte d’eau couler. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse l’information, l’eau est encore absente des robinets. Notons que plusieurs régions de la wilaya restent sans eau, notamment à Cap Falcon et des quartiers de l’est. La colère des citoyens se fait ressentir sur les réseaux sociaux, ils ont tiré à boulets rouges sur la SEOR, qui a annoncé auparavant, une coupure d’eau d’une durée de 30 heures pour réparer la panne, mais cette période a été largement dépassée. « Ils auraient pu avertir sur Facebook, ce n’est pas tous les gens qui écoutent la radio, il faut suivre en temps réel les travaux pour rassurer les citoyens, c’est une entreprise publique, elle doit préserver son image, nous appelons le numéro vert à maintes reprises, il est occupé, c’est inadmissible » nous dira un citoyen rencontré hier à Cap Falcon. Un autre ajoute : «je suis en colère contre les responsables de cette société. Comment nous laisser sans eau depuis 08 jours et en hiver il n’y a pas d’alternative, même pas d’approvisionnement minimum ? Pas de barrages, pas de puits, donc Oran sera dépendante du MAO, et à chaque panne ou fuite, on va souffrir sans eau durant plusieurs jours ? ».Les travaux de la réparation du MAO se poursuivent et aucune date de reprise de l’approvisionnement d’eau n’a été avancée, et les citoyens doivent encore patienter. Beaucoup d’entre eux s’interrogent sur le fait de donner des heures de reprise qui ne sont pas respectées, surtout que nous sommes en hiver et le besoin de l’eau est très important.