LES RESEAUX SOCIAUX S’ENFLAMMENT : Le maire de Tiaret annonce sa démission

Cette fois, et ce en début de la semaine et plus précisément, lors d'une délibération tenue au siège de l'A.P.C, aux environs de 9h, ce jeudi 11 juin 2020, la déclaration du maire portant sur sa démission, a fait réagir la totalité des membres élus, dont le nombre est de 43, tout en signalant l'absence justifiée de 3 membres. Cette délibération, faudrait-il le rappeler, qu’elle s'envisage comme étant programmée en 3ème session ordinaire, avait pour objet l'approbation du nombre de fonctionnaires permanents et contractuels, le recensement des postes budgétaires, et la situation du marché commercial situé à la cité "Trig-Baidha", recensant 24 locaux commerciaux. A cela, s'ajoute le projet qui stipule le renouvellement des canalisations des eaux usées à la cité "Sonatiba", apprend-on auprès de sources généralement bien informées. Nos sources ajoutent qu'à la surprise des élus, le wali Deghamchi, a émis des signaux de validation de proposition de démission prônée par le maire qui a déclaré que le mobile de cette démission trouve ses origines dans un dossier médical volumineux, une piste qui n'est pas partagée par les élus eux-mêmes ainsi que toute l'opinion publique qui persiste sur le droit de transparence des activités et de la gestion des collectivités, en rappelant que l'officialisation de la démission obéit à la tenue d'une réunion extraordinaire, programmée sous la coupe d'une délibération pour mettre les pendules à l'heure. Selon des indiscrétions, la Mouhafadha du F.L.N entame des opérations de sélection pour choisir le prochain maire qui s’exécute à des fins tribales, loin de répondre aux normes de capacités et parallèlement à ces activités "énigmatiques" de la Mouhafadha du F.L.N . Certaines personnalités influentes multiplient leurs démarches à haut-niveau et dans une cadence prêtant à équivoque. Les cortèges" politiques et les réunions prolifèrent dans certains quartiers pour favoriser certains élus, et il est temps de rappeler que la loi revoit un choix démocratique entre la totalité des élus dont 26 sièges pour le FLN et 17 sièges partagés entre 4 autres partis politiques .Pour rappel, la délibération est passée dans un climat d'ambiance entre élus et le maire aurait déclaré qu'il subissait des pressions plus particulièrement, celles relatives au bidonville de Karman, en notant qu'avant la tenue de la réunion, le maire a été interpellé par les habitants de la cité "Benferhat Zaid" qui lui ont exposé leur calvaire et juste après la délibération, les élus lui ont recommandé un procès -verbal qui est resté en attente. En somme, les bouillonnements font rage et l'attente de la désignation d'un nouveau maire ,obéit à l'équation d'exhibition" de dossiers explosifs par les uns et par les autres....Verra-t-on des dossiers liés à des scandales de haut calibre s’étaler sur les bureaux de la justice et du wali...C'est une certitude à en croire les publications sur les réseaux sociaux où les dénonciations font main basse sur la mémoire de toute la population.