LES PLUIES TORRENTIELLES ONT CAUSE LA MORT D'UNE FILLETTE DE 18 MOIS : Installation d'une cellule de crise et de suivi à Oran

Les pluies diluviennes enregistrées dans la nuit du samedi à dimanche à Oran ont fait des victimes, des dégâts matériels et des désagréments. En effet, une fillette de 18 mois est décédée et sa maman a eu des blessures suite à l'effondrement d'un mur au niveau de la cité Lala Khedidja dans la commune de Mers El-Kebir, selon des sources locales. Des photos et des vidéos postées sur les réseaux sociaux montraient des inondations dans plusieurs ruelles voire même à l'intérieur des maisons. Les services de la wilaya ont annoncé l'installation d'une cellule de crise pour le suivi de l'évolution de la situation. Dans un communiqué posté sur Facebook, la même source a fait état des inondations enregistrées sur la RN 2 engendrant l'arrêt momentané de la circulation automobile.