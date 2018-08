LES PARKINGUEURS ‘’ASSASSINS’’ ARRETES : Bédoui promet de sévir contre la mafia des parkings

Interrogé sur le sujet, M. Bedoui a indiqué, lors d’une visite d’inspection dans la wilaya de Relizane que l’enquête se poursuit toujours pour élucider cette affaire, assurant que la Loi sera « appliquée avec force et rigueur». Décédé dans un hôpital de Bejaia des suites de son agression à la plage de Lhota, à mi-chemin entre Aokas et Souk El Tenine, Zoubir Aissa a été inhumé jeudi à El Mghiar en présence d’une foule nombreuse qui a réclamé des sanctions sévères contre les agresseurs, selon El Khabar dans sa livraison de vendredi. Le cortège funèbre s’est transformé en protestations, les présents réclamant « toute la vérité sur les circonstances du drame » et dénonçant « la marginalisation des enfants du sud ». Placés en détentions préventive, cinq individus, auteur présumés de l’agression contre Zoubir Aissa, causant son décès dans une plage près de Souk El Tenine, à l’est de Bejaia, seront présentés dimanche devant le parquet de Kherrata, a indiqué un communiqué du ministère de la justice. «L’enquête a permis, jusqu’à l’heure, de procéder à l’arrestation de cinq personnes ayant été placées en garde à vue et se présenteront devant nous dimanche 12 août, après finalisation de la procédure légale », selon le procureur de la République du tribunal de Kherrata qui a animé une conférence de presse jeudi. «Tous les moyens ont été mobilisés pour la collecte des preuves relatives aux faits et la Loi sera appliquée avec rigueur, afin de lutter contre ce genre de crimes et assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens », a-t-il dit.