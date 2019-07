LES ORDURES ENVAHISSENT LES VILLES DE MASCARA : Le wali dénonce la passivité des maires

Durant le conseil de Wilaya tenue jeudi au niveau du Palais des congrès, le Wali n’a pas été tendre avec certains P/APC au vu de l’état de la Commune qu’il représente et qui se trouve ensevelis par les ordures ménagères, les élus ont assisté à l’étude du dossier du secteur de l’environnement avec un esprit de passivité, sinon comment expliqué cette situation qui ne cesse d’ assombrir l’ensemble de nos villes qui demeurent envahies par des tonnes d’ordures qui dégage cette odeur nauséabonde, avec ces sachets remplis d’ordures ménagères exposées au soleil pendant deux voire trois jours et qui dégagent des odeurs insupportables. Ces sachets sont exposés à chaque coin de rue à travers tous les quartiers de la ville entouraient de mouches et moustiques, la ville toute entière pue. L’Environnement au niveau de cette ville n’est qu’un mot. En effet, en dehors du Chef de la Daïra qui fait des pieds et des mains pour rendre à la ville son image d’antan. Les élus, la société civile et les associations affichent absents. L’enlèvement des ordures se fait avec un choix sur le tas. En effet, le camion visite certains quartiers mais boude continuellement le reste des quartiers, les balayeurs eux font le transfert des ordures d’un quartier vers un autre, parce que les habitants du premier quartier leur offrent quelques sous. Tout est à revoir dans ce bled.