LES NEGOCIATIONS ABOUTISSENT A DE "BONS RESULTATS" : Une zone de libre-échange africaine dans 10 ans

Les négociations autour de la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) ont abouti à de "bons résultats", a indiqué jeudi au Caire, le ministre du Commerce, Said Djellab. Dans une déclaration à la presse algérienne, au terme de la 7ème réunion des ministres du Commerce des pays de l’Union africaine (UA), ouverte mercredi au Caire, M. Djellab a expliqué que les négociations autour de ZLECAF avaient "bien avancé" et abouti à de "bons résultats". Le ministre a avancé que l’étape suivante dans le processus de création de cette zone, consistait à préparer le terrain au niveau national, afin de réunir les conditions nécessaires au lancement de ce projet continental. Il a, par ailleurs, fait savoir que les pays africains s’accordaient une période de grâce de cinq ans avant le libérer le commerce des produits qu’ils jugent "sensibles", en raison de leur importance pour leur économie. Ces produits peuvent être industriels, agricoles ou les deux à la fois, a-t-il indiqué, ajoutant, cependant, que la libéralisation du commerce des produits classés non sensibles, se fera dès l’ouverture de la ZLECAF. M.Djellab a, en outre, indiqué que toutes les zones de libre-échange créées jusqu’à maintenant dans certaines sous-régions d’Afrique, seront absorbées progressivement par la ZLECAF sur une période de dix ans.