LES MILITANTS DEMANDENT LE DEPART DU COORDINATEUR : Le RND sur ‘’un toit brûlant’’ à Tiaret

Séparés seulement par la route, d'autres militants ont dénoncé les procédures qui ont entaché le cours de désignation du bureau exécutif de la commune de Tiaret et considèrent l'actuel bureau comme étant illégal, car le quota exigé pour la tenue de l'assemblée générale n'a pas atteint les normes dictées par le règlement intérieur du parti. Pour d'amples informations et après avoir su que les militants du RND, du bureau communal de la ville de Tiaret, se sont scindés en 2 groupes, les uns persistent et signent qu'ils sont les vrais représentants du bureau et que les élections ont eu lieu dans des conditions favorables et qu'ils ne vont pas attendre des synthèses des réticences dictées par la hiérarchie. L'autre partie de militants, se voit lésée et n'a aucunement été sollicitée aux élections du bureau communal ,d'ou s'est dessiné un véritable fossé entre ces 2 parties, qui malgré ces différends ,se sont entendus sur une unique revendication: Le départ immédiat du coordinateur, qui a à son actif près de 20 années .Mr Hamid Bekhairi, était absent lors de ces contestations qui ont eu lieu et joint par téléphone ,par nos soins, il nous dira: "Les élections n'ont pas été aux attentes de la hiérarchie et se sont déroulées dans des conditions douteuses et non conformes au règlement intérieur du parti et nous considérons que le bureau qui se désigne par lui-même ,loin d'une assemblée générale consensuelle, est illégal" . La certitude, est que le parti RND, passe par une étape difficile et des dissidences au niveau de la base amplifient la saignée au sein de ce parti, qui vont certainement se généraliser à d'autres communes et selon des échos parvenus à notre rédaction, les bouillonnements discrets ont refait surface.