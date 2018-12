LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES RETRAITES DE L’ANP EN COLERE : Sit-in devant le siège de la daïra de Tiaret

Plusieurs membres de l'association nationale des retraités de l’armée nationale populaire et depuis les premières heures, hier dimanche 9 décembre 2018, se sont rassemblés devant le siège de la daïra de Hemadia et ont observé un sit-in devant l’accès principal du siège de la daïra de Hemadia,à quelque 80 km du chef-lieu de wilaya, revendiquant leur droit au logement et aussi dénonçant l'impasse qui sévit au niveau de l’APC de Hemadia, apprend -on auprès de sources présentes sur les lieux. L’affluence de plusieurs citoyens curieux a fait élargir le champ de contestation et quelques citoyens sont venus sympathisant l'action des contestataires et sans attendre, les services de police sont venus en renfort pour calmer les esprits. Le chef de daïra a avancé des promesses de prendre en charge cette frange déjà fragilisée et la maire de Hemadia, présente sur les lieux a déclaré que les préoccupations des citoyens seront prises en charge. La foule s'est dispersée après ces petites lueurs d'espoir. Pour rappel, l’impasse a pris adresse au niveau de l’APC de Hemadia suite au retrait de confiance de douze élus à la maire, qui semble ne pas être inquiète et a déclaré que toutes les délibérations vont bon train et que les jours à venir dévoileront d'autres vérités et à entendre ces propos, ces élus se préparent à "cadenasser" le siège de l'APC. Ira-t-on vers d'autres espaces de communication? Le wali va-t-il intervenir et mettre fin à l'impasse? Les foyers de contestations se multiplient et prennent d'autres formes et aussi des bouillonnements discrets "qui font la cour" à des proportions alarmantes.