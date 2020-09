LES MARCHANDS DE L’INFORMEL REVENDIQUENT DES STANDS : Démolition de baraques illicites de Hassi Bounif

Dans le cadre de l'éradication baraques illicites érigées tout au long de la route principale de la commune de Hassi Bounif , les services de ladite municipalité ont procédé à leur démolition. Ces dernières étaient prisées par les habitants de ladite commune, ainsi que ceux des localités limitrophes et même à Oran pour l’attractivité des prix affichés et la qualité des produits vendus. Toutefois, l’affluence vers ces baraques provoquait des bouchons dans la circulation routière au niveau de la commune. La décision d’éradication des baraques constituant ce marché a été décidée par les services de la commune suite à des plaintes émanant de riverains, a indiqué un élu de cette commune, ajoutant que « le marché informel se trouve à quelques mètres du marché communal, ce qui a provoqué la colère des propriétaires de stands boxes activant légalement et dont les clients sont détournés par les vendeurs de fruits et légumes informels activant dans des baraques de fortune. ». Selon notre source, « l’opération d’éradication de ces baraques entre dans le cadre de la lutte contre le commerce informel. ». De leur coté les propriétaires des baraques démolies diront, « Nous n’avons pas où aller, la commune refuse de nous accorder les locaux nous n’avons pas le choix, nous reconstruirons nos baraques et continueront à exercer. Les responsables de la commune doivent trouver une solution pour nous au lieu de nous chasser ainsi. ».