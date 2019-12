LES HABITANTS EN COLERE EXIGENT LE DEGEL DE LEUR APC : Le maire de Safsaf suspendu

Le mercredi 25 décembre 2019, dans la matinée, le siège de l’ APC de Saf-Saf (au sud de Mostaganem) a été le théâtre de manifestations massives auxquelles ont participé les habitants de divers endroits de la commune et des élus de divers partis composant l'Assemblée populaire communale .Selon les informations recueillies, les manifestants exigent une intervention rapide et urgente de la wilaya de Mostaganem afin de trouver une solution à cette situation .Par la même, ils demandent le déblocage des activités du conseil municipal qui vit une pagaille depuis l’installation du Président de cette APC à la tête de la commune de Saf-Saf. Les élus ainsi que les citoyens ,ont déclaré avoir ras-le-bol de cette situation manquant de clarté vis a vis du blocage qui perdure avec tous les préjudices conséquents . En effet, les citoyens et élus rappellent que le maire a été placé sous contrôle judiciaire depuis le 30 septembre 2019 par le juge d'instruction prés le tribunal d'Ain Tedelès pour contrefaçon et usage frauduleux, de fausse déclaration et abus de pouvoir. D’autre part, ce qui a suscité la colère des citoyens et alimenté les protestations, est que le maire suspendu a continué à exercer ses fonctions unilatéralement et illégalement, au mépris des décisions qui ont été prises à son encontre. Cet état de fait, d’après les citoyens et leurs élus a considérablement nui au bon fonctionnement , développement et aux intérêts de la commune, dans divers aspects notamment administratifs et organisationnels .L’ire des habitats de la Commune de Saf-Saf à, selon certains, été exacerbée par des problèmes sociaux et les pressions psychologiques sur des citoyens. La décision de la suspension du maire de Saf Saf vient de tomber ce qui devrait dégeler le fonctionnement de l’APC.