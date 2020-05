LES HABITANTS DE BOUFATIS INTERPELLENT LE WALI D’ORAN : Un adolescent attaqué par des chiens errants à Douar Debeba

Un jeune berger âgé à peine de 16 ans a été attaqué aux environs de 14 heures du matin par douze chiens sauvages errants qui sèment la terreur dans la localité du douar Debeba. Les canins ont attaqué violemment ce jeune berger qui surveillait son troupeau dans une ferme avoisinante du douar Debeba relevant de la commune de Boufatis. L’adolescent doit son salut à son père en compagnie des voisins qui ont réussi à le secourir et il se trouve dans un état comateux avec de différentes morsures. La nouvelle victime des chiens errants a été vite transférée à l'hôpital d'Oran et les citoyens se demandent où sont les élus qui tournent le dos à ces habitants du douar qui sont agressés au quotidien par ces bêtes sauvages qui font peur aux résidents qui de peur d'être agressés par ces chiens errants agressifs ne veulent plus sortir de chez eux durant la journée . Dans plusieurs de nos précédentes éditions, nous avons abordé le sujet des chiens errants au niveau des différentes communes de la wilaya d’Oran et également au niveau des douars de la commune de Boufatis où l'ont enregistre l'absence des opérations du battus pour apaiser les tensions des citoyens et résidents de cette commune qui sont confrontés des dangers de ces bêtes sauvages au quotidien sèment la terreur au su et au vue de tous le monde et aucun des élus n'a osé lever le doigt.