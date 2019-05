LES GUICHETS CASNOS AU NIVEAU DES APC : Un fiasco pur et simple à Mostaganem !

Un véritable fiasco soutient les commerçants interrogés. Pour beaucoup d’entre eux, le seul qui réellement a tiré profit de l’externalisation des guichets destinés à la réception des citoyens vers les APC est la CASNOS. Elle se retrouve maintenant, selon eux, avec moins de personnel à gérer et à payer et moins de monde au niveau de ses propres guichets. Il est indéniablement vrai néanmoins que depuis l’ouverture de ces guichets, les citoyens affiliés à cette caisse ne sont plus obligés, comme avant, de se déplacer en ville et de parcourir des kilomètres. Mais ceci demeure le seul avantage à mettre au crédit des guichets CASNOS des APC, avouent les usagers de ces guichets. En matière de traitement des services sollicités et de temps de réponse, les choses se sont empirées, peste-t-on. Dans ce cadre, au niveau des APC, on apprend que le temps d’attente a considérablement augmenté du fait que le préposé au guichet, un employé de la commune, ne se déplace pas tous les jours aux bureaux de la CASNOS à Mostaganem pour déposer les demandes et les documents des citoyens. Il se déplace au plus une fois par semaine et seulement après avoir cumulé à son niveau un certain nombre de demandes. A la CASNOS, à Mostaganem, un cadre nous explique de son côté, à propos de ces guichets, qu’il s’agit d’une solution au profit des citoyens inachevée, exécutée à moitié. Pour lui, elle n’aboutira aux résultats escomptés qu’une fois tous ces guichets mis en réseau avec la CASNOS. Plus explicite, il ajoute : « ces guichets ne rempliront pleinement leur mission qu’avec l’introduction de l’informatique et qu’une fois la question de leurs accès à la base de données de la CASNOS résolue ». Enfin, du côté des élus des APC, l’on soulève une autre préoccupation : celle de la mobilisation des moyens humains et matériels propres des APC, entre personnel, espace, équipements de bureau et moyens de déplacement, pour le fonctionnement de ces guichets. Il s’agit notamment des APC qui se disent être à l’étroit et très peu dotées en moyens et ressources. L’on estime que « ce fardeau sur les bras » n’a pas été sans conséquence sur leur propre fonctionnement. A titre d’exemple, en matière de personnel, certaines APC révèlent que du fait du gel des recrutements, leurs effectifs se réduisent comme une peau de chagrin au fil des départs en retraite…