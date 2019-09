LES FOURNISSEURS DE CANTINES RECLAMENT LEURS DUS : 6000 élèves privés de restauration à Achaacha

En effet, depuis le 04 Septembre, premier jour de la rentrée scolaire, aucun repas n’est servi au sein des cantines des 19 établissements scolaires de la commune d’Achaacha. Ainsi, quelque 4830 bénéficiaires et plus de 1000 autres supplémentaires demeurent à ce jour privés de la restauration gratuite au sein des écoles. Cette situation si déplorable fait suite au non payement des factures du premier et second trimestre de l’année scolaire 2018-2019. Les fournisseurs depuis, ont décidé à l’unanimité de ne point servir les cantines en produits alimentaires divers, en fruits et légumes et en pain, contraignant malheureusement les cantines scolaires de la commune à fermer leurs portes. Contacté, le maire de la commune souligne à ce sujet que l’APC a été fermée depuis plus de 90 jours et n’a pu remettre à temps les factures de consommation des produits alimentaires et autres au contrôle financier pour se faire viser et permettre aux fournisseurs d’être payés. Interrogés à leur tour, les fournisseurs réclament leurs dus pour pouvoir s’approvisionner de nouveau aux grossistes et les livrer en produits nécessaires les cantines. Notons à ce titre, que la somme impayée avoisine les 2 milliards de centimes, selon les déclarations de certains fournisseurs. Quant aux parents d’élèves, ils exigent que leurs enfants reçoivent leurs repas, conformément aux mesures édictées par le ministère de tutelle, relatives à la restauration gratuite des élèves dès le premier jour de la rentrée scolaire. Malheureusement, cela ne semble plus être le cas à Achaacha où les élèves ne sont pas pris en charge sur ce plan et sont obligés de se rabattre sur les repas froids à leurs frais, en attendant mieux !