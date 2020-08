LES FIDELES APPELES A APPORTER LEURS PROPRES TAPIS DE PRIERE : Vers la réouverture de 200 mosquées à Oran

Dans une déclaration à Radio Oran, le directeur local des affaires religieuses a confirmé la possibilité que le nombre de mosquées concernées par la réouverture passe à 200.Quant à l’organisation au sein des mosquées, la direction a appelé les citoyens à apporter leurs propres tapis de prière et respecter l’ensemble des mesures de protection qui seront obligatoires. Les mosquées ouvertes seront désinfectés et nettoyées après chaque prière et ce, apprend-on de la direction, par un personnel désigné à cette tâche routinière. La réouverture des lieux de prière au niveau national est autorisée par le haut conseil de sécurité réuni cette semaine après des demandes de la part des citoyens à travers le territoire national. A Oran , tout le monde n’est pas d’accord avec la décision. « J’aimerai bien que les mosquées ouvrent et je serai le premier à m’y rendre mais le problème reste le comportement des gens. De nombreux citoyens se sont montrés irresponsables durant la période précédente, ce qui a entraîné la persistance de la pandémie en Algérie. Je suis certain qu’avec des comportements pareils, la réouverture des mosquées va s’avérer très préjudiciable à la santé publique », déplore Hamid , fonctionnaire de son état. La direction des affaires religieuses ne cesse de sensibiliser les fidèles et les exhorte à respecter minutieusement les gestes de protection et à agir avec responsabilité. Ces appels et ces mises en garde nous apprennent qu’en cas de détérioration de la situation après cette réouverture, une décision de refermeture serait prise par les autorités. Les fidèles sont donc appelés à saisir l’occasion et à se protéger en portant des masques et en respectant la distanciation. Enfin, il est à souligner que la wilaya d'Oran compte 500 mosquées et 160 salles de prière, et il est fort possible que 200 mosquées seront réouvertes pour accueillir des milliers de fidèles qui attendent depuis mars dernier..