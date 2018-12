LES EXPORTATIONS DE L’ALGERIE VERS L’ETRANGER : Dynamique programme visant l’Afrique en 2019

En effet, M. Djellab est passé à l’action. »Je suis en contact avec beaucoup d’opérateurs économiques pour le lancement des opérations d’exportation à grande échelle en 2019″, a t-il soutenu. La première opération d’exportation a été lancée, selon le ministre qui explique que prés de 400 tonnes de produits alimentaires, fruits et légumes et produits cosmétiques ont été exportés vers la capitale de la Mauritanie, Nouakchott. M. Djellab prévoit une deuxième opération d’exportation qui sera lancée dans 10 jours, en plus d’une troisième opération dans quinze jours vers Dakar (Sénégal). Les produits concernés par ce dit-programme d’exportation sont notamment les produits cosmétiques, les produits alimentaires et les matériaux de construction. Sur ce dernier point, le ministre a indiqué également qu’il envisage le lancement d’une vaste opération d’exportation de matériaux de construction d’une entreprise algérienne à Tamanrasset avant la fin de l’année. Il s’agit, selon lui, de 150 camions de matériaux de construction qui vont prendre le départ de Tamanrasset vers le Niger, a t-il précisé.