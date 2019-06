LES ENTREPRISES ‘’HADDAD’’ A FORNAKA : Plus de 250 employés sans le moindre sous depuis 2 mois

Les deux entreprises privées sises au sein de la zone des activités industrielles de Fornaka, relevant du groupe industriel ‘’Haddad’’, dont l’une est spécialisée dans la fabrication de tubes géants pour les diverses canalisations, et l’autre dans la production du bitume, semblent se débattre dans d’immenses problèmes financiers . Elles demeurent presque à l’arrêt depuis l’arrestation de l’ex-patron du forum des chefs d’entreprises, M.Ali Haddad, également patron du groupe ‘’ETRHB’’. A ce jour, et depuis plus de deux mois, ces deux boites peinent énormément à disposer de liquidités pour tant de besoins et surtout pour faire face aux revendications légitimes de leurs employés qui réclament leurs salaires qu’ils attendent impatiemment , surtout en ces moments où les dépenses familiales sont plus qu’abusives, de par les multiples achats engendrés pour les repas, les gâteaux et les effets vestimentaires de l’Aid El Fitr. Sur les lieux, ‘’Réflexion’’ a appris encore de la part d’un administrateur qu’aucun employé n’a encaissé de salaire, et que tous les travailleurs restent à l’attente de nouvelles et surtout à la levée de gel sur les avoirs du groupe, qui restent bloqués à tout prélèvement. En attendant, certains employés se sont plaints à l’inspection du travail, qui n’a su que leur conseiller de saisir la justice pour toute réponse.