LES ENSEIGNANTS DES ECOLES PRIMAIRES POURSUIVENT LEUR GREVE : Un sit-in devant la direction de l’éducation

Poursuivant leur mouvement de protestation, les enseignants des écoles primaires au niveau de la wilaya de Mostaganem à l’instar des wilayas du pays ont encore une fois organisé une grève, suivie d’un sit-in au niveau de la direction de l’éducation de la wilaya pour réclamer leurs droits légitimes. En effet, les élèves des écoles primaires n’ont pas eu classe hier matin dans certains établissements scolaires à travers la wilaya de Mostaganem, ils ont été renvoyés à la maison, en raison de la grève des enseignants. Depuis 10 heurs du matin, plusieurs enseignants relevant du cycle primaire se sont rassemblés devant la direction de l’éducation de la wilaya, ils enseignants ont scandé à tue-tête des slogans, afin de faire valoir leurs revendications socioprofessionnelles, auprès de la tutelle. Pour rappel, les enseignants grévistes, réclament la révision du statut particulier, avec un reclassement des maîtres du primaire au même grade que les enseignants du secondaire et moyen, la retraire anticipée, une révision du volume horaire et demandent aussi à être déchargés des activités parascolaires, comme la surveillance pendant la récréation, la gestion de la cantine ainsi que l’activité sportive. Ils demandent également l’application immédiate du décret présidentiel 266/14 avec effet rétroactif depuis sa délivrance en 2014, le recrutement de superviseurs afin d’assurer l’encadrement des élèves dans la cour et les cantines afin de permettre aux enseignants de se consacrer à leurs tâches pédagogiques, réinstaurer le système de spécialisation dans l’enseignement primaire, notamment pour l’éducation sportive, les mathématiques et la peinture afin de réduire les tâches de l’enseignant.