LES ENSEIGNANTS DECIDENt DE MONTER AU CRENEAU : Les écoles primaires paralysées pour trois jours !

En effet, face à la non-réaction du ministre de l’Education nationale, les écoles primaires ont été une nouvelles fois, paralysées hier lundi et ce pour une durée de trois jours. La Coordination nationale des enseignants du primaire, qui, jusque-là, a appelé à une journée de grève par semaine, a décidé de durcir le mouvement et exige de se réunir avec le ministre de l’Education nationale. Pourtant, le département de Belabed a demandé, le lundi passé, aux enseignants grévistes de désigner des représentants pour discuter avec la tutelle. Or, les représentants ayant été reçus par le secrétaire général ont quitté la table des discussions déçus. Ils ont dénoncé le manque d’engagement de la tutelle à prendre en charge leurs revendications. Ils ont lancé alors un ultimatum à la tutelle. Les enseignants, qui ont déposé un seuil de revendications à satisfaire dans l’immédiat, ont exigé une rencontre avec le ministre de l’Education en personne ou durcir leur mouvement. La tutelle n’a pas encore réagi. A rappeler que les enseignants du primaire, qui ont déclenché un mouvement de grève cyclique depuis plus d’un mois, sans aucune couverture syndicale, revendiquent la modification du statut particulier, de sorte à reclasser les enseignants du secondaire, du moyen et du primaire au même grade de base, le réexamen des heures de travail des enseignants du primaire par rapport au temps de travail du moyen et du secondaire, l’application immédiate du décret présidentiel 266/14 avec effet rétroactif à compter de 2014, le recrutement de superviseurs afin d’assurer l’encadrement des élèves dans la cour et les cantines pour dispenser les enseignants de ces tâches non pédagogiques, réinstaurer le système de spécialisation dans l’enseignement primaire, notamment pour l’éducation sportive.