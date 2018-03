LES ELUS SUSPENDUS SUR INSTRUCTION DU WALI : L’ APC de Tiaret décimée

Les élus de l’APC de Tiaret viennent de faire l’objet d’une suspension ,dit-on provisoire, émanant du chef de l’exécutif de la wilaya de Tiaret, apprend-on de source généralement bien informée. D’autres source nous ont informés que les rênes de la l’administration iront au chef de Daïra en attendant la destination d’un administrateur au niveau de l’APC qui a été secouée par un véritable scandale dont les conséquences ont été l’incarcération de 13 personnes parmi eux; l’ex chef de daira et l’ex-P/APC de Tiaret tout à rappeler que les griefs retenus contre les accusés étaient : la dilapidation des deniers publics et violation du code des marchés. Nous y reviendrions avec plus de détails.