LES DIRECTEURS DE L’EXECUTIF DE LA WILAYA D’ORAN AVERTIS : Le wali donne 15 jours pour relancer les projets en suspens

De sources proches de la cellule de communication de la wilaya, l'on nous informe qu'une rencontre présidée par le wali d'Oran, M. Djellaoui Abdelkader s’est tenue la semaine dernière au siège de la wilaya d'Oran où étaient présents l'inspecteur général auprès du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, le chef de daïra d'Oran, le P/APW d'Oran, les délégations communales, les P/APC et les élus locaux. Cette réunion a été consacrée au suivi des projets publics financés par le fonds des collectivités locales, les budgets de wilaya et de la commune et celui du programme communal de développement. Dans ce contexte, le chef de l'exécutif a insisté sur le lancement de tous les chantiers qui n'ont pas encore été lancés, bien que les budgets alloués à leur concrétisation aient été débloqués. Pour ceux en cours de réalisation, le wali d'Oran a donné des instructions pour activer et accélérer la cadence des travaux tout en assurant la levée des contraintes techniques et administratives qui peuvent se répercuter sur l'avancement des projets. Ainsi, un délai de 15 jours a été donc accordé à tous les directeurs de l'exécutif pour veiller à l'application de ces directives. Une rencontre devra se tenir ultérieurement, a noté la même source, afin d'assurer le suivi de toutes les opérations et vérifier si les instructions données ont été prises en considération, le tout dans le but d'améliorer le cadre de vie du citoyen.