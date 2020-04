LES DEUX PRESUMES AUTEURS NEUTRALISES A TISSEMSILT : Un bureau de tabac cambriolé et disparition d’un gros butin

Les faits de cette affaire remontent à la nuit du 18 avril 2020 lorsque les mis en cause ont profité de la période du confinement et de la nuit pour s’attaquer à un bureau de tabac, selon les informations, les deux malfrats avaient cambriolé le dit commerce situé dans au centre ville de Tissemsilt en utilisant un véhicule de marque Partner pour emporter le butin qui était consistant. L’affaire a pu être élucidée grâce à la vigilance des services de sécurité et à la conjugaison des efforts entre les forces de la police et celles de la gendarmerie nationale, ces dernière qui avaient dressé un point de contrôle entre Tissemsilt et Hamadia et après intervention rapide ont intercepté le véhicule chargé de cigarettes vers 06h du matin, la coordination avec les services de la police à pu permettre de mettre la main sur deux personnes âgées de la trentaine, la récupération de pas moins de (10910) cartouches de divers marques de cigarette et la somme de 14 millions DA ainsi que la saisie d’armes blanches et du véhicule utilisé pour transporter la marchandise volée, une enquête a été ouverte et les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la république prés le tribunal de Tissemsilt qui a ordonné d’écrouer les deux mis en cause pour plusieurs délits dont constitution d’un groupe de malfaiteurs, cambriolage et vol par effraction, enfreinte à la loi du confinement en attendant leur jugement.