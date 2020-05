LES DEUX JOURS DE L’AÏD A BECHAR : 220 poursuites judiciaires pour non-respect du confinement

Sur les 227 personnes contrôlées pour non respect des horaires de confinement durant les deux jours de Laïd El Fitr, 220 viennent de faire l’objet de poursuites judiciaires de même que 71 véhicules et 21 motocycles ont été placés en fourrière pour le même motif. Les différents services relevant de la sûreté de wilaya de Béchar sont passés à l’acte depuis le 5 avril dernier pour faire respecter les mesures préventives prises contre la propagation du Covid-19 et ce après avoir mené une langue campagne de sensibilisation au sein de la population. La sûreté de wilaya de Béchar invite l’ensemble de la population à respecter le confinement partiel de 7h à 19h. Elle met son standard téléphonique (17- 1548) à l’écoute de toute information signalant des attroupements ou des violations des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.