LES DEMANDEURS DE VISAS, PRIES DE RETIRER LES PASSEPORTS : TLSContact ferme ses portes

Les demandeurs de visas pour la France ayant déposé leurs dossiers à TLS Contact, sont appelés à récupérer leurs passeports au niveau du Consulat général de France à Alger, a indiqué, hier dimanche, un communiqué de TLS. “Retrait des passeports au consulat général de France à compter du dimanche 6 mai pour les personnes ayant déposé un dossier au centre TLS avant le 1er avril 2018 mais qui n’ont pas encore récupéré leurs titres de voyage.”, indique le communiqué.“Les personnes concernées peuvent récupérer leurs passeports et justificatifs (sous enveloppe) sur présentation d’une pièce d’identité, ou par mandataire dûment autorisé (attestation devant notaire).”, informe TLS, précisant qu’un “guichet est ouvert au public à compter du 6 mai 2018 de 09h30 à 11h30 tous les jours ouvrés (dimanche à jeudi), au 25 chemin Abdelkader Gadouche, 16035 Hydra, Alger – entrée B.”TLS Contact, toujours présent aux centre d’Oran et d’Annaba, mentionne tout de même que ce “guichet est exclusivement dédié à la restitution des pièces (passeports, documents originaux) déposées chez TLS et non récupérées”. Il ne répondra donc “à aucune question relative aux visas ou à l’activité du consulat général.”