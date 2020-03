LES CONTROLES SE POURSUIVENT : SUSPICION DE CORONAVIRUS : Saisie d’importantes quantités de produits alimentaires à Mostaganem

Ces derniers, en collaboration avec des agents de la direction du commerce, ont entamé une vaste opération de contrôle qui a touché récemment, plusieurs magasins d’alimentation générale et certains entrepôts de denrées alimentaires. A l’issue de cette opération, il a été enregistré un certain nombre de violations aux règles du commerce et notamment aux droits de consommateurs, au mépris des lois en vigueur. Ainsi, pour défaut de factures d’achat, il a été saisi, au niveau d’un magasin de vente au détail d’alimentation générale, les quantités et produits suivants, à savoir : 05 quintaux de blé dur, 88 kg de fèves, 25 kg de couscous, 475 kg de pâtes « petits plomb » (Berkoukes). Toujours au niveau du même magasin, il a été saisi également 104 kg de semoule dont le délai de consommation a expiré, 265 kg de farine. 50 kg de riz, 25 kg de blé dur, 15 kg de blé concassé (Tchicha), 25 kg de pois chiches, 23 kg de semoule. Ces produits précités ont été saisis dans un magasin commercial pour défaut de factures. Dans un autre magasin commercial spécialisé dans le commerce de gros, de produits alimentaires, ont été saisis 750 boîtes de biscuits pour défaut de date de fabrication ; 1105 boîtes de Lokoum (Halwat al Halkoum), en raison de données commerciales non conformes aux normes, pour origine et fabrication, inconnues ; 240 boîtes de bonbons de semoule en raison de la composition, l’origine et la fabrication sont inconnues également. Quant à l'entrepôt de stockage de produits alimentaires, situé dans la zone de Kharrouba, il a également été contrôlé par les éléments de la sûreté, en coordination avec les services du commerce. A son niveau, 2556 sacs de Chips de différents types, ont été saisis en raison de la date de consommation périmée .Dans le même entrepôt, 60720 sachets de chips, de différents types, ont également été saisis, en raison de la non-conformité de l'activité commerciale pratiquée avec celle inscrite dans le registre du commerce.