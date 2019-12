LES CITOYENS DEMANDENT LA DECENTRALISATION DES SERVICES DE LA CONSERVATION FONCIERE : 03 ans pour avoir un livret foncier à Oran

La raison avancée est que les archives de ces services renferment des copies d’actes d’achat, de vente ou de location pour l’ensemble des biens ayant fait l’objet d’une francisation juridique à partir du XIXe siècle. Un ancien cadre nous a informés que les dossiers au niveau des archives sont entassés, parce qu’ils ont été conçus par les bureaux des hypothèques, au fur et à mesure de leur installation dans la colonie, mais l’institution a continué à fonctionner après l’indépendance en dépit des nationalisations. Si les propriétaires européens sont surreprésentés dans ces archives avant 1962, elles mettent aussi en scène des Algériens, vendeurs, acheteurs ou bailleurs de biens francisés en droit. Le contexte actuel de privatisation redonne à cette documentation une valeur probatoire que les descendants de propriétaires algériens de la période coloniale – grands ou petits – essaient de mettre à profit. L’accès à ces archives est donc sensible et malaisé, en particulier pour les étrangers, sans être interdit. C’est une bonne nouvelle pour la recherche car leur état de conservation et leur richesse qualitative autorisent une grande variété de sujet, a-t-il indiqué. Devant cet état de fait, les citoyens demandeurs des actes de propriété et des livrets du foncier demande à la Direction Générale de décentraliser la direction régionale en deux direction Est et Ouest du moment où les demandeurs d’actes de propriété des communes de Bethioua, Mers El Hadjadj et Ain El Bia sont contraints de se déplacer vers la direction régionale d’Oran pour déposer leur dossier de demande en attendant de longues heures devant l le flux et l a pression qui règne dans les services de cette institution de l’Etat. Il est temps de remédier à cet épineux problème qui perturbe toute une population à la recherche de documents administratifs.